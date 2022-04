Villes libérées en Ukraine : nettoyage et début de reconstruction

Traverser ce pont, c’est arriver un peu plus loin à Boutcha, la ville où on a découvert, après le départ des Russes, des dizaines de corps de civils gisant au sol et des chars détruits en plein centre-ville. Désormais, sur la même rue, les corps et les chars ont disparu. Mais il faudra encore des mois pour tout reconstruire, peut-être une vie entière pour guérir du traumatisme. Ils vont nettoyer les villes, mais ne vont jamais oublier l'horreur qu’elles ont vécues.