Une trentaine de soldats de l'Otan blessés lors de manifestations : que se passe-t-il au Kosovo ?

Une trentaine de membres de la force de l'Otan au Kosovo ont été blessés, lundi 29 mai, lors d'émeutes au Kosovo. Elles se sont déroulées en marge de manifestations de Serbes réclamant le retrait de maires albanais. Plusieurs soldats des contingents italien et hongrois de la KFOR "ont été la cible d'attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l'explosion d'engins incendiaires" en "contenant les franges les plus actives de la foule", a détaillé la force multinationale dans un communiqué.