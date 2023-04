VIDÉO - Violences au Proche-Orient : la crainte d'un embrasement

Autour de la carcasse du véhicule, la police israélienne commence ses investigations, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Quelques minutes plus tôt, cette voiture désormais couchée sur le toit avait foncé sur une piste cyclable du front de mer de Tel-Aviv, fauchant plusieurs passants, et finissant sa course par des tonneaux. Le conducteur de 45 ans, originaire de la ville arabe de Kfar Kassem, dans le centre d'Israël, a été abattu.