Violences policières aux États-Unis : l'incompréhension et la colère après la mort de Tyre Nichols

Les policiers disent être intervenus pour conduite dangereuse. Rien ne permet de le confirmer. Mais les 66 minutes de vidéo sorties cette nuit montrent la violence inouïe et immédiate des agents. D'abord, des coups de tasers et de bombes lacrymogènes. Mais Tyre Nichols, sans arme et sans rendre aucun coup, parvient à s'échapper. Les policiers le retrouvent un peu plus loin et vont s'acharner sur lui pendant plus de trois minutes.