VIDÉO - Violences, racisme : la nouvelle méthode d'une ville américaine pour former ses policiers

À Camden, dans le New Jersey, une ville majoritairement noire, le chef de la police locale, Gabriel Rodriguez, parle sans langue de bois des événements récents. "Il y a vraiment un problème de confiance entre la police et les gens de couleur. Je peux dire que moi-même, en tant que personne de couleur, quand je ne suis pas en uniforme et que je me fais arrêter par des collègues, je ne suis pas bien traité non plus", affirme-t-il dans le reportage en tête de cet article. Alors, pour combattre les violences policières et le racisme, il a lancé une grande réforme dans son commissariat avec une nouvelle formation aux allures de jeu vidéo pour les recrues.

Posté face à un écran, le jeune agent est observé de près par ses supérieurs. Il doit réagir en un minimum de temps à des situations communes pour un policier américain : disputes familiales, fusillades ou encore braquages. "Le meilleur endroit pour faire une erreur, s'entraîner et s'améliorer, c'est ici", se réjouit un élève. L'objectif de l'entraînement est d'utiliser le moins possible son arme. Et pour un policier américain, cela ne va pas forcément de soi. "Même quand la personne hurle et nous crie dessus, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on parle avec elle pour créer du lien et faire redescendre la tension", assure un formateur.