Homard, caviar, décorations… Dans les coulisses du dîner d'État offert par Joe Biden à Emmanuel Macron

Par ailleurs, la France a remis au président américain un disque en vinyle et un CD de la bande originale du Film de Claude Lelouch, Un Homme et une Femme, le fameux titre connu grâce à son refrain "Dabadabada" (plus souvent retranscrit en "Chabadabada"). Enfin, deux produits "made in France" ont été offerts à Joe Biden : un pull de la marque Saint-James et une montre Lip. Kamala Harris, elle, a reçu une maquette haute de 53 centimètres de la fusée Ariane 5.