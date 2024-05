Visite de Xi Jinping en France : une délégation chinoise déjà présente à la Mongie

En mai prochain, le président chinois Xi Jinping sera en visite d’État en France afin de célébrer les 60 années de relations diplomatiques entre les deux pays. Outre Paris, l’homme fort de Pékin est également attendu aux côtés d’Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées, un département cher au président français. Sur place, une délégation chinoise a pris ses quartiers à La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées.

Une rencontre au sommet qui portera bien son nom. Dans le cadre de la visite d’État en France du président chinois Xi Jinping, qui aura lieu les 6 et 7 mai prochains pour célébrer les 60 ans des relations entre les deux pays, l’homme fort de Pékin sera accueilli par Emmanuel Macron… dans les Hautes-Pyrénées. Et les préparatifs sont d'ores et déjà en cours.

Une dizaine de voitures noires aux vitres teintées défilent sur les routes d'un petit village quasi désert des Hautes-Pyrénées. À l'intérieur de ce convoi se trouve une délégation chinoise.

Une visite moins protocolaire qu'à l'accoutumée

Officiellement, ils se présentent comme de simples touristes. Mais en réalité, ils seraient dans cette région pour préparer l'arrivée du président chinois Xi Jinping, attendu dans la station avec Emmanuel Macron. En témoignent ces quelques photos, dévoilées dans le sujet ci-dessus, prises sous haute surveillance à proximité du pic du Midi.

Cette visite, en toute discrétion, interroge les habitants que nous avons croisés. La rencontre entre les deux chefs d'État pourrait avoir lieu un peu plus haut, derrière une barrière de sécurité, dans un restaurant où le président de la République a ses habitudes. Cette visite officielle se voudrait moins protocolaire qu'à l'accoutumée, mais elle permettrait d'évoquer des sujets cruciaux, comme la guerre en Ukraine et les 60 ans de relation diplomatique entre la Chine et la France.