VIDÉO - "Poutine doit comprendre que l’Alliance Atlantique est une alliance nucléaire", prévient Jean-Yves Le Drian

En parallèle, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur les futures sanctions "dévastatrices" contre Moscou. "Il faut être très ferme sur la riposte", lance-t-il, annonçant des "sanctions massives, qui visent à asphyxier le fonctionnement économique de la Russie par des mesures bancaires, financières, sur les exportations, les transferts de technologies". "Il faut, en même temps, agir auprès des oligarques, bloquer leurs actifs et leurs capacités d’itinéraire", souligne le chef de la diplomatie française.

En revanche, comme pressenti, le ministre a fermé la porte à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. "L’étouffement de la Russie et le fait de la frapper au cœur par des mesures économiques et financières sera, sur la durée, beaucoup plus fort que toute intervention militaire", soutient Jean-Yves Le Drian. "L’ensemble des mesures sont très massives, très spectaculaires, très lourdes et, je pense, très efficaces", martèle-t-il.