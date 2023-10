VIDÉO - Vladimir Poutine en Chine : le dirigeant russe affiche son unité avec son "ami" Xi Jinping"

À l'occasion de cet évènement, Vladimir Poutine a également estimé que la Russie et la Chine "partagent le désir d'une coopération équitable dans le monde". Il a aussi salué le "beau succès" du forum, qui "signifie beaucoup pour beaucoup d'entre nous", cité par l'agence d'État TASS.

De son côté, Xi Jinping a salué lors de l'entretien avec son homologue russe la confiance mutuelle "en croissance constante" entre les deux pays et salué leur "coordination stratégique étroite et efficace", a indiqué un média d'État chinois. Les liens entre les deux pays se sont en effet renforcés ces derniers mois, notamment sur le volet économique, malgré l'offensive russe en Ukraine. "Le volume des échanges bilatéraux a atteint un niveau historique et se rapproche de l'objectif de 200 milliards de dollars fixé par les deux parties", s'est-il ainsi félicité.

Le président chinois a aussi appelé les deux pays à "sauvegarder l'équité internationale" et "la justice", selon la même source. Quant à sa relation personnelle avec Vladimir Poutine, il a également rappelé qu'il avait rencontré le chef du Kremlin "42 fois au cours des 10 dernières années" et que les deux hommes avaient "développé une bonne relation de travail et une profonde amitié".