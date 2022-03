Vladimir Poutine est-il en train de s'enliser en Ukraine ?

En continuant le mouvement, nous allons dans la mer d'Azov et Marioupol. La ville est presque complètement rasée, très durement frappée, mais elle résiste encore et empêche la jonction des forces russes qui sont montées du Donbass et les autres qui viennent de Crimée. Marioupol tient donc son rôle de verrou, mais à combien de temps ?