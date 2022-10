Vladimir Poutine : un show pour une annexion en grande pompe

Avec ces quatre provinces de l'est et du sud de l'Ukraine, la vidéo en tête de cet article montre la nouvelle carte de Russie dans l'esprit de Vladimir Poutine. Un pays qu'il dit vouloir défendre par tous les moyens. Et pour cela, quelle meilleure démonstration de force qu'un peuple en apparence unit sur la place Rouge. Dans la foule beaucoup de fierté, mais aussi de l'inquiétude. "Je pense qu'on est au bord de la troisième Guerre mondiale et que personne ne s'en sortira", s'inquiète un homme. Une guerre loin d'être terminée. Au même moment, le président ukrainien signe devant les caméras une demande d'adhésion à l'Otan.