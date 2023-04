VIDÉO - Regardez les dernières images du blogueur russe tué dans un attentat à Saint-Pétersbourg

Sur ces images, à découvrir en tête de cet article, on peut y voir le blogueur recevoir une statuette, et inviter la jeune femme qui la lui a offerte à s'asseoir à ses côtés. "Je suis timide", répond-elle avant de s'installer sur une chaise plus loin, près d'une fenêtre. Depuis, une certaine Daria Trepova a été arrêtée, suspectée d'avoir apporté une bombe camouflée dans cette statuette remise au blogueur pro-Kremlin.

"Le moment de l'explosion dans un café de Saint-Pétersbourg, les dernières secondes de la vie du propagandiste Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin). #Tatarsky remet le buste dans la boîte, l'auditeur pose une question sur la destruction des ponts en Ukraine, et à ce moment une explosion se produit", documente Nexta en publiant cet extrait en ligne.