VIDÉO - Voici "Madame Tang Yu", le premier robot patron d'une entreprise en Chine

Un robot pour diriger une entreprise. C'est en Chine que cela se passe : pour la première fois, un robot a été créé pour diriger une société de jeu vidéo, NetDragon. "Madame Tang Yu", c'est son nom, est dotée d'une intelligence artificielle et peut prendre ses décisions par elle-même. Ce robot, que vous pouvez déécouvrir dans la vidéo en tête de cet article, travaille 24 heures sur 24 et se fonderait sur "les émotions" pour diriger les salariés. La Chine se tourne de plus en plus vers les robots pour pallier les manques de main d'œuvre.