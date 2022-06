Voitures de collection : au service de sa majesté

Derrière cette vitre, l'isolation phonique est parfaite. Le chauffeur n'entend plus rien des conversations privées de la reine. Elle dispose aussi de son minibar personnel. Mais Son Altesse aime aussi conduire elle-même. Depuis son engagement dans l'armée comme conductrice de poids lourd et mécanicienne, on la voit régulièrement au volant de ces voitures anglaises.