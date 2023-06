VIDÉO - Volcan à Hawaï : les images époustouflantes de l'éruption du Kilauea

Le dioxyde de soufre libéré par le volcan "va avoir une réaction dans l'atmosphère et créer une brume visible dite vog (smog volcanique)" qui va se propager au-delà du Kilauea. Ce "vog" peut causer des difficultés respiratoires pour les personnes et les animaux et peut également affecter les cultures, a prévenu l'agence américaine. Elle a également mis en garde contre les "cheveux de Pelé", très fins filaments de lave durcie noire qui peuvent irriter la peau et provoquer des problèmes oculaires dont le nom provient de la déesse hawaïenne du feu.

Le Kilauea, un volcan dit "bouclier" car il est plat, a été en éruption quasi sans discontinuité entre 1983 et 2019. C'est l'un des six volcans actifs de l'archipel hawaïen. Il avait déjà éclaté en janvier, avec une activité s'étendant jusqu'en mars. Situé dans une zone fermée du parc national des volcans d'Hawaï, le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il culmine à 1247 mètres. En 2019, une série de tremblements de terre et une éruption majeure ont entraîné la destruction de centaines de maisons et d'entreprises.