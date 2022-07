Volcan aux Canaries : l'éruption ne laisse aucun répit aux habitants

Tournées avec un drone, les images que vous pouvez voir dans le reportage en tête de cet article ont permis aux experts d'arriver à une conclusion. Le cône du volcan s'est brisé, partiellement effondré. Alors des rivières de lave dévalent les pentes, plus épaisses et donc plus lentes dans leur progression, mais frôlant dangereusement les bâtiments. À l'intérieur du cratère, les explosions s'enchaînent. Toujours plus puissante, la colonne de cendres et de gaz peut atteindre jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. "Je suis très inquiet de la situation, avec toutes ces cendres qui recouvrent le quartier. C'est un désastre pour la nature, les plantes, les animaux", déplore un habitant.