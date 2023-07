VIDÉO - Volcan en Islande : pour la troisième fois en deux ans, Reykjavik assiste à une éruption

Les éruptions effusives qui se sont produites jusqu'ici n'ont pas causé de dommages matériels et n'ont pas eu d'impact sur le trafic aérien. Elles ont en revanche ravi les centaines de milliers de touristes et de badauds allés voir les coulées de lave au cours des deux précédentes éruptions, qui avaient duré respectivement six mois et trois semaines.

La fumée s'échappant du volcan était visible de la route reliant Reykjavik à l'aéroport international de Keflavik, a constaté un journaliste de l'AFP. Des automobilistes se sont garés sur le bas-côté de la route pour prendre des photos. Comme les précédentes dans la péninsule de Reykjanes, l'éruption semble s'être produite sous la forme de faille, et non au sommet d'un cratère élevé. Le lieu de l'éruption se trouve à une dizaine de kilomètres de la route la plus proche, avec une marche décrite comme "difficile" par l'IMO.