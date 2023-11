VIDÉO - "Il y aura de la lave dans les rues" : une ville islandaise sous la menace d'une éruption volcanique

En Islande, le volcan situé sur le mont Fagradalsfjall est sur le point d'entrer en éruption, mais celle-ci devrait être d'intensité modérée, selon les spécialistes. La ville de Grindavikd, située au-dessus de la rivière de lave en fusion, est toutefois menacée, d'où la décision d'évacuer la population.

L'éruption du volcan islandais Fagradalsfjall est imminente."Effectivement, depuis les derniers jours, on a un dyke, une intrusion de magma qui fait à peu près quinze kilomètres de long [et] qui se retrouve aujourd’hui à environ 800 mètre sous la surface. Donc, il y a un risque imminent d’éruption de magma à partir de ce dyke. La question étant à quel endroit le long de ces quinze kilomètres sera créée la bouche d'éruption. C’est la question qu’on se pose aujourd’hui", déclaré sur LCI Edouard Kaminski, volcanologue à l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP).

Selon ce spécialiste, l'éruption pourrait toutefois être moins intense que redouté : "On pense que ce sera a priori une éruption de moyenne intensité. Parce que, dans cette zone, les éruptions sont plutôt de quelques semaines à quelques mois. Mais ce ne sont pas des éruptions gigantesques qui vont ensevelir totalement l’Islande, explique sur LCI Edouard Kaminski, volcanologue à l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP). Malheureusement, cette éruption a lieu près d’un village. Et c’est là que c’est compliqué pour les habitants, mais pas pour l’île en entier", souligne ce spécialiste.

Il y aura de la lave dans les rues Edouard Kaminski, volcanologue à l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP)

La petite ville islandaise de Grindavikd, qui se trouve au-dessus de la rivière de lave, est clairement menacée. Le déplacement de magma sous la croûte terrestre, un signe précurseur de l'éruption volcanique à venir, a endommagé routes et bâtiments. Les quelque 4000 habitants, évacués tôt samedi matin par mesure de sécurité, retiennent leur souffle. Difficile de prédire son impact avec exactitude. "En volcanologie, on est capable a priori de détecter une éruption avant qu’elle n’ait lieu. Mais définir son intensité et sa durée, ça reste des questions qui sont très ouvertes", explique sur LCI le volcanologue Edouard Kaminski.

Alors que plus de 700 tremblements de terre ont été enregistrés depuis minuit ce 14 novembre,"la probabilité d'une éruption demeure élevée", confirme le Icelandic Met Office dans un bulletin de ce 14 novembre. "Si une éruption se produit, le lieu le plus probable sera au niveau de l'intrusion de magma. Notre dernière évaluation des risques n'indique aucun autre site d'éruption potentiel", assure l'office météorologique.

Lundi, ils ont brièvement été autorisés à rentrer chez eux pour récupérer des affaires. "Il y aura de la lave dans les rues. Mais la différence avec l’Eyjafjallajökull c’est que, ici, c’est ce qu’on appelle une éruption effusive. C'est-à-dire des coulées qui se répandent dans les vallées. Et qui peuvent effectivement enfouir des usines ou des maisons", décrit ce spécialiste. "Mais ce ne sont pas des éruptions explosives qui produisent ce fameux panache, qui va remonter à quelques kilomètres de haut et qui va disperser des cendres", poursuit-il.

De fait, il est peu probable qu'un panache volcanique aussi perturbant que celui de l’Eyjafjallajökull ait lieu, d'après les autorités islandaises. Sauf si l'éruption se produisait en mer, relève Edouard Kaminski. "Dans ce cas-là, il y aura ce qu’on appelle du phréatomagmatisme. C’est-à-dire une explosion de vapeur et de magma qui créera ce fameux panache", dit-il. L'éruption de l'Eyjafjallajokull en 2010 était très différente, car elle était associée à un "volcan bouclier" surmonté d'un glacier. C'est l'interaction du magma avec la glace et l'eau de fonte qui a rendu cette éruption si explosive et dangereuse pour l'aviation.

Pour rappel, en avril 2010, l'éruption volcanique de l'Eyjafjallajokull avait provoqué la plus grande fermeture de l'espace aérien européen depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison d'un important nuage de cendres, avec des pertes estimées entre 1,5 et 2,5 milliards d'euros.