"Est-ce qu'on va pouvoir revenir ?" : inquiétude en Islande avant la probable éruption

En Islande, l'inquiétude grandit après la multiplication de tremblements de terre depuis plusieurs jours. Une énorme faille de 15 km s'est formée dans le sud-ouest du pays. Les habitants de la ville de Grindavik, particulièrement menacée par une éventuelle éruption, ont pu venir récupérer quelques affaires.

Une fissure béante et fumante s'est formée en plein centre-ville. La terre s'est fendue ce lundi à Grindavik sur plusieurs mètres de profondeur. La fumée, visible dans la vidéo en tête de cet article, est le résultat de la vapeur qui s'échappe des canalisations brisées. Les fissures s'étendent sur des centaines de mètres dans cette ville de 4000 habitants, qui pourrait être rayée de la carte par l'éruption.

Des habitants évacués en urgence

Il y a urgence. Les habitants, évacués rapidement vendredi soir, sont autorisés à revenir pour prendre des affaires. Mais l'éruption peut se produire à tout moment. Ils y vont avec les pompiers, sous escorte, et avec des conditions très strictes : une personne par famille et seulement une heure sur place. "On a sauté sur l'occasion de pouvoir revenir pour aller chercher tout ce qu'on pouvait. Est-ce qu'on va pouvoir un jour revenir chez nous ? On n'en a aucune idée", explique un couple à bord de leur véhicule.

Les scientifiques ne le savent pas non plus. L'éruption est très probable, mais impossible de dire précisément quand et où elle aura lieu.