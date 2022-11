VIDÉO - Éruption du Mauna Loa à Hawaï : les images spectaculaires du plus grand volcan actif au monde

Une éruption prévisible selon les spécialistes. Et pour cause, les séismes se sont multipliés dans la zone ces derniers mois. Il est difficile de dire en revanche combien de temps cela va durer. "Il y a des centaines d’années, le Mauna Loa faisait des éruptions toutes les quelques années", explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l’université de Paris-Saclay, à Gif-sur-Yvette (Essonne). "Donc là, il a du retard ce Mauna Loa. (...) Soit il va faire une très grosse éruption très longue, soit il va faire plusieurs éruptions de suite et reprendre une activité plus régulière."