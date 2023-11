VIDÉO - Risque d'éruption en Islande : les abords du volcan filmés en direct par des webcams

Le volcan islandais Fagradalsfjall pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre Si vous voulez voir ce qui se passe en temps réel, des webcams filment en direct la zone à risque.

La probabilité d’une éruption est toujours considérée comme "élevée". L’Islande a déclaré la semaine dernière l’état d’urgence après la découverte, à 800 mètre de profondeur, d’un tunnel de magma long de 15 kilomètres relié au volcan Fagradalsfjall, dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest du pays.

Resté endormi pendant plus de huit siècles, le volcan s’est réveillé brutalement en mars 2021. Depuis, le mont Fagradalsfjall est à nouveau entré en éruption à deux reprises, en août 2022 puis en juillet 2023. Malgré la forte activité sismique enregistrée ces derniers jours, impossible toutefois de dire quand la prochaine se produira. Le lieu exact reste lui aussi difficile à déterminer, même s'il devrait sans nul doute se situer tout près du tunnel de magma identifié par les scientifiques.

La zone à risque filmée en temps réel

Une zone à risque filmée en temps réel par plusieurs webcams (voir ci-dessous), à retrouver sur la plateforme Live From Iceland et d'autres sites qui proposent des flux vidéo en temps réel de la péninsule de Reykjanes et des environs de Grindavik, dont les 4000 habitants ont été évacués durant le week-end.

L'Islande compte au total trente-trois systèmes volcaniques actifs, soit le nombre le plus élevé d'Europe. L'île chevauche la dorsale médio-atlantique, une fissure dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. En 2010, une éruption massive d'un autre volcan islandais, l'Eyjafjallajökull avait entraîné l'annulation de quelque 100.000 vols, laissant plus de 10 millions de voyageurs bloqués.