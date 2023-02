REPORTAGE - 80 ans de la bataille de Stalingrad : une journée de commémorations en présence de Vladimir Poutine

"C'est incroyable, mais de nouveau, nous sommes menacés par les chars allemands, les chars Leopard, avec les mêmes croix peintes sur le côté. De nouveau, ils se préparent à combattre la Russie sur la guerre d'Ukraine, avec les mains de petits partisans méprisables d'Hitler", déclare Vladimir Poutine. Sept minutes de discours, seulement, point d'orgue d'une journée de commémorations qui a démarré ce jeudi matin.

Utiliser le passé et le souvenir de cette bataille pour mobiliser les esprits en Russie. Défilé militaire et reconstitutions pour faire revivre aux visiteurs la bataille de Stalingrad. Au premier plan, les blindés allemands, avec leurs croix bien visibles, balayés par l'armée russe. Dans le public, la comparaison est vite faite avec le conflit en Ukraine. "En Ukraine, c'est la même chose, ce sont aussi des fascistes là-bas, mais on gagnera cette guerre, on ira jusqu'au bout ! C'est eux, les fascistes, qui ont cherché ça", explique une femme dans le public. Pendant les commémorations, quelques Français sont aperçus, dont le petit-fils du général de Gaulle, qui a récemment soutenu publiquement la Russie. Des invités privés, sans légitimité diplomatique, mais mis en avant.