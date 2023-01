Quels sont les passeports "les plus puissants du monde" ?

Des pays européens complètent ensuite l'index : l'Allemagne et l'Espagne sont à égalité avec 190 destinations, puis la Finlande, l'Italie et le Luxembourg (189). Puis l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède sont à égalité à la cinquième place. La France, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni occupent la sixième place.