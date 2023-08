VU DU CIEL - Incendies à Hawaï : la cité balnéaire de Lahaina réduite en cendres

Le front de mer, d'ordinaire apprécié par les touristes est devenu un cimetière de voitures calcinées, et on peine à imaginer la puissance du feu qui a tout réduit en cendres. "J'ai couru hors de la voiture pour sauver ma vie", témoigne un homme. "J'ai couru dans l'océan, je n'étais qu'à 400 mètres. Trois de mes amis et deux chiens sont morts dans une voiture".