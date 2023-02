VIDÉO - Les ravages du séisme en Turquie et en Syrie vus du ciel

À 160 km de là, dans la province d'Adana, les habitants et les secouristes fouillent sans relâche pour retrouver des survivants. Les débris sont partout, s'accumulent. Des bâtiments, des blocs entiers d'immeubles et des quartiers sont dévastés. Tandis que le mauvais temps complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés plus amer encore, grelottant sous des tentes ou autour de braseros improvisés.

Ce séisme qui a été suivi de pas moins de 185 répliques, dont l'une de 7,5 lundi à la mi-journée et une autre de 5,5 mardi avant l'aube, a laissé, par endroits, des trous béants. À Cukurova, la moitié d'une tour d'habitation de douze étages s'est effondrée. Filmés du ciel, on ne voit que des paysages de chaos, comme sur un boulevard à Kahramanmaras, une ville turque proche de l'épicentre, où plusieurs centaines de mètres d'habitations ont été rasés.