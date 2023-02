VIDÉO - Vue du ciel : comment la Turquie s'est déplacée de plusieurs mètres

Sur une animation de photos satellites, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, on voit clairement comment les deux blocs continentaux ont glissé l'un contre l'autre, le long de la faille anatolienne. La violence de ce mouvement des plaques tectoniques a secoué la Turquie et la Syrie, le 6 février dernier, faisant plus de 30.000 morts au total.

Depuis le ciel, l'élargissement de la faille est visible en de nombreux endroits. À la frontière entre la Turquie et la Syrie, on observe même un canyon de 30 mètres de profondeur sur 200 mètres de large, une fissure qui a coupé en deux un immense champ d'oliviers.