VIDÉO - Coup de force en Russie : Wagner fait "demi-tour", écoutez le message audio de Prigojine

Quelques instants plus tôt, toujours sur Telegram, c'est le canal officieux de la présidence biélorusse qui avait fait état de négociations entre Alexandre Loukachenko et le chef de Wagner autour d'un arrêt des mouvements des miliciens : "Evgueni Prigojine a accepté la proposition du président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko d'arrêter les mouvements des hommes armés de la société Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions."