Zaporijia : la peur d'une catastrophe nucléaire

Pour constater les dégâts et sécuriser les six réacteurs de la plus grande centrale d'Europe, l'Agence internationale de l'énergie atomique veut envoyer une mission d'experts. Mais les deux partis refusent. Pour l'Ukraine, ce serait légitimer l'occupation de la centrale par les Russes. De son côté, la France soutient le projet. Sanctuariser la zone et la démilitariser est la solution prônée par la Communauté internationale pour échapper au scénario du pire.