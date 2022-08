Zaporijia : les habitants redoutent un accident nucléaire

Zaporijia et sa région sont régulièrement bombardées. Des frappes toujours plus inquiétantes autour de cette centrale désormais sous contrôle russe. Jeudi, un incendie entraîne une coupure automatique entre le site nucléaire et le réseau électrique ukrainien. La connexion n'est rétablie que 24 heures plus tard. Quant au responsable de cet incident, Moscou et Kiev se renvoient la balle.