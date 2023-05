VIDEO – Zelensky à Paris : les images du président ukrainien reçu à l’Élysée pour la 2e fois

Accueilli à sa descente d’avion par Elisabeth Borne et Catherine Colonna, Volodymyr Zelensky a rapidement pris la route pour rallier l’Elysée, dimanche soir.

C’est à Paris, et par un dîner avec Emmanuel Macron, que le président ukrainien conclut une tournée rapide des capitales européennes après s’être rendu en Italie et en Allemagne plus tôt dans le week-end.