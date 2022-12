Zelensky acclamé en Amérique : le récit d'une rencontre historique

Volodymyr Zelensky a fait son entrée au Congrès américain sous l’ovation des Démocrates et la plupart des Républicains. Pas en costume cravate, il est fidèle à sa tenue kaki. Son discours de 25 minutes en anglais avait un but bien précis : demander au Congrès américain plus d’argent et plus d’armes. "Votre argent, ce n’est pas de la charité, c’est un investissement pour la sécurité du monde entier et pour la démocratie. Nous en faisons bon usage", dit-il.