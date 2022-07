Zelensky / Poutine : la stratégie de la tension

Malgré les attaques russes, la détermination de nombreux Ukrainiens reste totale. Une détermination affichée également par Vladimir Poutine, en pleine démonstration de force ce dimanche. À Saint-Pétersbourg, il participe à la parade annuelle de la flotte russe. C'est l'occasion pour Moscou d'exposer ses armes les plus modernes et les plus destructrices.