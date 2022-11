VIDÉO - Zéro Covid en Chine : les Français sur place nous racontent leur ras-le-bol

C'est le cas de Romain Cottereau, expatrié français qui est resté en Chine, mais subit de plein fouet la politique zéro covid du gouvernement Xi Jinping. "C'est devenu beaucoup plus difficile de travailler en Chine que dans tous les autres pays. En gros, chaque jour, on a la surprise de savoir si c'est bon ou pas. La semaine dernière, je me suis retrouvé en quarantaine deux fois", souligne-t-il, exaspéré, auprès de LCI dans le reportage en tête de cet article.

Également expatrié à Pékin et fan de foot, Marc-Antoine Maison regrette de devoir vivre le moment festif qu'est la Coupe du monde, seul chez lui. "Je fais partie d'une équipe de foot ici et on avait prévu d'organiser des soirées pour les matchs de la France, mais malheureusement, la fermeture des bars est tombée trois jours avant le premier match et on se retrouve à devoir les regarder un peu tout seul chez nous", témoigne-t-il.