Zones occupées reconstruites en Ukraine : la russification à marche forcée

L'ambition est claire : rendre de nouveau la ville habitable. L'autre objectif, c'est de relancer l'activité économique. Sur le port, beaucoup d'infrastructures sont endommagées. Pour les Russes, c'est un lieu hautement stratégique, alors il faut remettre celle-ci en état de marche le plus vite possible. "D'ici fin juillet, on devrait remettre en état assez d'infrastructures pour accueillir des bateaux de commerce", lance le directeur du port. Reconstruire, un moyen pour les forces de Moscou de s'imposer durablement dans les villes occupées. Dans la région de Donetsk, elles ont déjà commencé à délivrer des passeports russes.