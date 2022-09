Zoom : de Balmoral à Windsor

Avec ses 3 000 hectares, la forêt est peuplée d'arbres extraordinaires : pins sylvestres, bouleaux et hêtres centenaires. Au pied du manoir, le jardin potager et ses rhubarbes majestueuses sont entretenus aux millimètres. C'est l'œuvre de son fils devenu Charles III. La reine lui a transmis son amour de la nature. Il est passionné de botanique et amateur de grands espaces. La rivière jouxte le domaine pour finir sa course dans la mer du Nord.