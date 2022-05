"Bunker volant" de Poutine, Élysée en 3D... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

New York a officiellement rouvert ses portes aux touristes du monde entier en novembre dernier. Après deux ans d'une pandémie étouffante sur le plan économique, les États-Unis ont levé la plupart des restrictions sanitaires. Et les touristes sont désormais de retour, mais ils doivent faire face à un phénomène qu'ils n'avaient pas forcément anticipé : des prix qui ont explosé. Car outre-Atlantique, l’inflation est, en moyenne, deux fois plus forte qu’en France.