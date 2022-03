Vidéos de prisonniers de guerre sur les réseaux sociaux : est-ce contraire au droit international ?

Depuis plusieurs jours, de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux : on y voit des hommes présentés comme des prisonniers de guerre d’origine russe, certains levant les bras en l’air ; ils répondent aux questions d’hommes qu’on ne peut pas identifier formellement : on leur pose des questions notamment sur leur âge, leur ville d’origine, leur régiment, et on leur demande d’exprimer des regrets, d’insulter Vladimir Poutine et de célébrer la force de l’Ukraine.

Ces vidéos et leur diffusion sont-elles contraires à la Convention de Genève ? Nous avons interrogé le Comité international de la Croix Rouge (CICR) dont la vocation est d’assurer la protection des victimes de conflit armés et de relever les manquements au respect du droit international : le CICR se dit au courant de ces images qui à ses yeux sont susceptibles de tomber sous le coup de la Convention de Genève.