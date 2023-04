VIDÉOS - Donald Trump au tribunal : retour en images sur une journée pas comme les autres

C'est donc depuis la salle de réception de sa résidence de Mar-a-Lago que Donald Trump a réagi publiquement à son inculpation devant le tribunal de New-York, qu'il a sans surprise qualifié d'"insulte à la nation", assurant n'avoir "jamais imaginé cela possible en Amérique". "Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", s'est-il défendu devant un public acquis à sa cause, tout en dénonçant une tentative d'ingérence politique. "Cette fausse affaire a été intentée uniquement pour interférer avec les prochaines élections de 2024. Et elle devrait être abandonnée immédiatement", a estimé celui qui compte bien se représenter aux élections présidentielles de 2024.