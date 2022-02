Invasion de l'Ukraine : la guerre des images continue sur les réseaux sociaux

Le maire de Kiev a-t-il pris les armes pour défendre la ville ?

Un pilote légendaire, un peuple héroïque, et à sa tête, un homme qui sert d'exemple : le maire de Kiev, Vitali Klitschko. L'ancien boxeur, devenu figure de la résistance ukrainienne, est ainsi dépeint comme l'homme qui cherche à en découdre. Et notamment avec une image publiée le 25 février. Preuve selon des internautes que l'élu a pris les armes afin de "montrer l'exemple" et "défendre sa ville".

Sauf que c'est une image détournée. S'il s'agit bien d'un entrainement du maire avec de l'artillerie lourde, ce moment a été capturé il y a près d'un an, le 14 mars 2021, comme en attestent des articles de presse à ce sujet. Déjà, à l'époque, le maire disait suivre un strict entraînement "pour se défendre contre les chars russes". "Je suis convaincu que nous devons être bien préparés pour défendre notre ville et ses habitants et notre État si nécessaire", avait-il déclaré dans un communiqué diffusé, entre autres, par le Hamburger Abendblatt, un quotidien régional allemand.