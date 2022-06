VIDÉOS - La vidéosurveillance montre la violence du bombardement de Krementchouk

Des images d'une incroyable violence. Deux jours après le bombardement d'un centre commercial à Krementchouk, tuant au moins 20 personnes et faisant de nombreux blessés, des vidéos font le tour des réseaux sociaux. On y voit l'impact du missile russe qui a détruit ce lieu public, et son onde choc.

L'explosion a laissé un bâtiment effondré en grande partie, éparpillant de nombreux débris à travers la ville. Les dirigeants du G7 réunis mardi en Allemagne ont dénoncé un "crime de guerre", assurant que le président russe Vladimir Poutine devra "rendre des comptes".