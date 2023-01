VIDÉO - Le monde entre en 2023 : de New York à Dubaï, les plus beaux feux d’artifice du Nouvel An

Retour des feux d’artifice et de la fête dans la rue après deux années de retenue pour cause de Covid-19. Aux États-Unis, ils étaient parmi les derniers de la planète à basculer en 2023, pourtant le show à l’américaine n’en est pas moins majestueux. Ailleurs sur le globe, les spectacles pyrotechniques se sont succédé. Comme chaque année, ce sont les Néo-Zélandais et les Australiens qui ont commencé à célébrer le passage en 2023. Les habitants de Sydney ont pu admirer un magnifique feu d’artifice tiré au-dessus du port, de l’opéra et du pont de la ville.

Un tour du monde pas encore terminé, plusieurs nations du Pacifique comme Tahiti, qui compte dix heures de moins qu'à Paris, ne sont pas encore passées en 2022. Pour la première fois depuis trois ans, et malgré l’explosion des cas de Covid-19 à travers le pays, les Chinois ont fêté en nombre la Saint-Sylvestre. Au Brésil, ils étaient deux millions sur la plage de Copacabana selon les journalistes brésiliens. En France, il y avait un million de personnes sur les Champs-Élysées.