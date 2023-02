VIDÉOS - Un an de guerre en Ukraine : les reportages les plus marquants des envoyés spéciaux de TF1

Les troupes russes étaient stationnées depuis plusieurs semaines à la frontière. La communauté internationale guettait et redoutait chaque jour un peu plus une avancée des troupes de Vladimir Poutine, qui n'avaient plus qu'à faire un pas pour déclencher la guerre. Et finalement, le 24 février 2022, les troupes terrestres franchissent la ligne. Les bombardements touchent tout le pays, et même sa capitale, Kiev. Le président, Volodymyr Zelensky, décrète le même jour la mobilisation générale des civils ukrainiens pour faire face aux combats.

Le début d'un conflit que nos envoyés spéciaux ont couvert sur le terrain tout au long de l'année. Des reporters, grands reporters, journalistes reporters d'images et fixeurs qui ont été les témoins de cette guerre et des conséquences dramatiques sur les habitants d'un pays qui en compte près de 44 millions. Nous avons sélectionné ci-dessous dix de leurs reportages les plus marquants.