Connaissez-vous la pêche à l’aimant ? Le principe est simple, on plonge un aimant surpuissant dans l’eau et on voit ce qu’on trouve. À New York, un couple a fait une pêche miraculeuse en remontant un coffre-fort avec 100 000$ à l'intérieur.

Source : JT 20h Semaine

