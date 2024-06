Ce jeudi 6 juin, sur l'estrade installée à Omaha Beach (Calvados), théâtre de la cérémonie internationale du 80e anniversaire du Débarquement, la maîtrise populaire de l’Opéra-Comique et le chœur de l’armée française ont repris "Blood on the Risers", l'hymne de la 82e aéroportée américaine.

