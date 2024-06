Ce 6 juin 2024, au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, Sir Tom Jones a repris sa chanson "I Won't Crumble with you if you fall". "Une occasion mémorable qui nous rappelle les sacrifices illimités de cette campagne", avait tenu à rendre hommage le chanteur sur X avant ce moment empli d'émotions.

Source : Edition spéciale

