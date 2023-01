Croisière de luxe : des centaines de passagers bloqués en pleine mer à cause d'une "excroissance marine"

Plus d'une semaine sans pouvoir poser le pied à terre. Les passagers d'une luxueuse croisière du Nouvel An autour de la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été bloqués en pleine mer, durant plusieurs jours en raison d'une "excroissance marine" accrochée à la coque du paquebot et qui aurait pu nuire aux écosystèmes des deux pays s'il venait à accoster dans l'un de leurs ports.

Selon le gouvernement australien, des plongeurs ont dû enlever la "biofoul" - une accumulation de micro-organismes, de plantes, d'algues ou de petits animaux - du Viking Orion pendant qu'il était ancré dans les eaux internationales. Le nettoyage était nécessaire pour protéger les eaux australiennes des "organismes marins potentiellement dangereux", a expliqué le ministère de la Pêche dans un communiqué transmis à l'AFP.