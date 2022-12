Viktor Bout : le trafiquant d'armes libéré accuse l'Occident de vouloir "détruire" la Russie

Il est entré dans la culture populaire américaine en 2005, lorsque est sorti le film Lord of War ("Seigneur de Guerre"), inspiré de sa vie, et dans lequel Nicolas Cage joue un trafiquant d'armes pourchassé par Interpol. Dans son interview à RT parue vendredi, Viktor Bout a commenté cette réputation forgée par Hollywood. "S'ils étaient venus me voir et m'avaient posé des questions, ils auraient sans doute imaginé une histoire plus intéressante. Pour moi, actuellement, Hollywood, c'est simplement un organe de propagande de Washington", a-t-il balayé.