Violences conjugales : "Le meurtre du frigidaire" scandalise l'Inde

"Aujourd’hui, il a essayé de me tuer, et il me fait peur et me menace de me tuer, de me couper en morceaux et de jeter mes restes." Dans une lettre rédigée en 2020, Shraddha Walker évoquait les menaces de son compagnon. Deux ans plus tard, ce dernier est passé à l'acte, malgré l'alerte que la jeune femme avait donné à la police. Un drame qui met l'Inde en émoi.

L'affaire du "meurtre du frigidaire", comme la surnomme la presse indienne, a débuté la semaine dernière. Le père de la jeune femme a signalé la disparition de sa fille, âgée de 27 ans. Rapidement, l'enquête s'est dirigée vers son compagnon, Aftab Poonawala. Si ce dernier n'a pas reconnu les faits, il est le suspect numéro 1. Selon les enquêteurs, il aurait assassiné Shraddha en mai, découpé son corps en plusieurs morceaux avant de les conserver dans le réfrigérateur de sa maison. Depuis, il les aurait jetés un par un dans différents lieux de la ville.