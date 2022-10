En Espagne, le consentement à une relation sexuelle doit désormais être explicite

La nouvelle loi établit également des circonstances aggravantes, et donc des sanctions plus sévères, en cas du versement de substances dans un verre à l'insu de la victime. Un tel durcissement du droit espagnol est directement lié à une affaire de viol collectif survenue six ans plus tôt. Lors des fêtes de Pampelune (nord du pays) de juillet 2016, un groupe de cinq hommes ont alors violé une jeune fille de 18 ans dans une cage d’escaliers. Une affaire qui, à l’époque, a stupéfié et ému toute l’Espagne et le groupe de violeurs présumés avait été surnommé "la meute" (en espagnol, "la manada").

Mais elle s’est transformée en véritable scandale lorsque le jugement deux ans plus tard a estimé qu’il s’agissait là d’un abus sexuel, simple délit, et non d’un viol collectif. La Cour suprême a fini par trancher en 2019, requalifiant les faits de viol collectif et portant la peine des cinq accusés à 15 ans d’emprisonnement. Mais la nouvelle loi est tout de même venue supprimer la distinction entre les notions d’abus et d’agression sexuelle, comme le développe La Vanduardia, qui revient sur les principales avancées du texte.