"Seul un oui est un oui" : l'Espagne durcit sa législation contre le viol

Cette question avait été au cœur de l'affaire dite de "la Meute", dans laquelle cinq hommes avaient été condamnés à 9 ans de prison non pas pour viol, mais pour "abus sexuel, commis en groupe sur une jeune femme de 18 ans. Une sentence qui avait fait descendre dans la rue des dizaines de milliers de femmes à travers l'Espagne, pour réclamer un durcissement du Code pénal. Face à cette indignation, la Cour suprême espagnole avait finalement requalifié en juin 2019 les faits en "viol en réunion" et durci les peines pour les porter à 15 ans de prison.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez avait, pour sa part, promis de faire adopter une loi sur le consentement explicite dès son arrivée au pouvoir en juin 2018. Cette loi cible, par ailleurs, encore plus le harcèlement de rue, développe l'éducation affective et sexuelle à l'école et renforce l'attention aux victimes de violences sexuelles et leur indemnisation. De son côté, le Parti populaire de droite considère que cette nouvelle loi met en péril la présomption d'innocence, en faisant de l'accusé celui qui doit prouver qu'il ne l'a pas fait. L'extrême droite de Vox va encore plus loin, la députée Carla Toscano dénonçant que "l'objectif de cette loi n'est pas de protéger les femmes, c'est de détruire les hommes", rapportent les médias espagnols.